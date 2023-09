عنوان Lies of P در ۱۹ سپتامبر (۲۸ شهریور) برای Xbox Series X/S ،Xbox One ،PS4|5 و PC عرضه می‌شود. دسترسی زودهنگام نیز از ۱۶ سپتامبر (۲۵ شهریور) برقرار است. استودیوهای Neowiz و Round8 در حال آماده شدن برای انتشار Lies of P هستند. اگرچه اندازه نصب این بازی بر روی کامپیوترهای شخصی قبلاً مشخص […]

گزارش: بازی Lies of P روی PS5 تقریباً ۳۵ گیگابایت فضای خالی نیاز دارد + تاریخ پریلود علیرضا محمدی ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ - 16:55