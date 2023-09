نقد و بررسی بازی Under the Waves

در اقیانوس یا روی خشکی، آدم‌ها در Under the Waves یکی هستند.

«زیر موج‌ها» اثری است که برای متریال اولیه‌اش ارزش بسیاری قائل است؛ این را می‌شود از نحوۀ تعامل‌ تیم توسعه‌دهنده‌اش با شرکت‌های متخصص عملیات زیر دریا متوجه بود. و مسئله این است که در دنیای بازی‌سازی فرانسوی –با صرف نظر از یوبی‌سافت– وقتی چنین اتفاقی می‌افتد، باید مطمئن بود که پروژه‌ای به سرانجام رسیده که لااقل هنوز می‌شود در آن چهار عدد انیمیشن دستی و داستان‌نویسی دستی و صمیمانه پیدا کرد. در زیر موج‌های دریا هم واقعاً چنین اتفاقی می‌افتد و نتیجه‌اش این می‌شود که انیمیشن‌های دستی حرکت شخصیت اصلی روی سطوح فلزی باقی مانده از خرابکاری‌های کمپانی‌های مولتی‌میلیاردی بارقه‌ای از احساس واقعی سنگینی موج‌های آب روی سر «استن» دارند. احتمالاً این احساس باید آرزوی هر بازی‌سازی باشد.

Under the Waves همین‌طور شروع می‌کند و عموماً همین‌طور هم ادامه می‌دهد. تعدادی جوان شاید تحصیل‌کرده و شاید در حال تحصیل در آرزوی دیده شدن که معلوم نیست در دراز مدت جواب بدهد یا ندهد، یک بازی ویدیویی می‌سازند دربارۀ اکوسیستم‌های اقیانوسی و دریایی و اهمیت فهمیدن این‌که ممکن است حالا تحت شرایط خاصی «آدم‌ها» خطرناک‌ترین هیولاهای ناشناخته‌ای باشند که در عمق هزارمتری شنا می‌کنند. در ظاهر، مسئله این است و مشخصاً مسئلۀ جدیدی نیست. در اتمسفر تولیدات مستقل یک بازی ویدیویی قدیمی‌تر، کوچک‌تر و جمع‌وجورتر به‌نام «آبزو» همین حرکات را اجرا کرده بود؛ در باطن اما Under the Waves این را می‌داند و به‌نوعی سعی می‌کند که مثل «فایرواچ» آن لایۀ توضیحی و تبلیغاتی اولیه‌اش را دور بزند و بازیکنش را غافل‌گیر کند و ناگهان راجع به شرایط انسانی بشود.

