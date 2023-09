شایعه: فیلم لایو اکشنی براساس بازی The Legend of Zelda در دست ساخت است

گویا قرار است فیلم لایو اکشنی براساس مجموعه The Legend of Zelda محصول نینتندو ساخته شود.

کاربر توییتری که منبع خبری شایعات در صنعت بازی است، ادعا کرده یونیورسال پیکچرز فیلم لایو اکشنی از مجموعه The Legend of Zelda در دست ساخت قرار دارد. قبلا تصور می‌شد استودیو انیمیشن سازی Illumination این فیلم را بسازد اما کریس ملدندری طی مصاحبه‌ای به این شایعات پایان داد و اذعان داشت هیچ فیلمی از زلدا نمی‌سازد.

تشخیص درست از غلط کار سختی است و این خبر نیز ممکن است شایعه‌ای بیش نباشد. هرچند باید تا تایید نهایی آن صبر کرد.

آخرین سری از مجموعه افسانه زلدا، The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom بود که این بازی اکشن توسط نینتندو منتشر شد. این بازی دنباله‌ای بر The Legend of Zelda: Breath of the Wild سال ۲۰۱۷ بود.

منبع: TwistedVoxel