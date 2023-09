ویدیوی جدیدی از فیلم The Creator منتشر شد

ویدیوی جدید منتشر شده از فیلم اکشن علمی-تخیلی The Creator، بر شخصیت جاشوآ با بازی جان دیوید واشینگتن متمرکز است. بدون‌ شک یکی از مورد انتظارترین فیلم‌های علمی-تخیلی امسال، فیلم The Creator (خالق) اثر کارگردان فیلم Godzilla محصول ۲۰۱۴ و با بازی جان دیوید واشینگتن است. فیلم The Creator روایتگر داستان نبرد انسان‌ها و هوش […]

