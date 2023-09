یکی از منابع افشاگر سری Call of Duty ادعا می‌کند که تعدادی از نقشه‌های ریمستر شده بخش چندنفره Call of Duty: Black Ops 2 در حال حاضر قرار است با بازی Call of Duty 2025 منتشر شوند. منبع فاش‌کننده‌ی el_bobberto که اطلاعات مختلفی را از بازی Modern Warfare 3 فاش کرده است، اخیراً اشاره کرده […]

شایعه: نقشه‌های ریمستر شده بخش چندنفره Call of Duty: Black Ops 2 در دست ساخت هستند محسن رضوی فر ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ - 17:32