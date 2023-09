نقدها و نمرات انیمه The Boy and the Heron

به تازگی نقدهای انیمه The Boy and the Heron منتشر شده و این اثر هایائو میازاکی توانسته نمرات بسیار خوبی از منتقدان بگیرد.

انیمه سینمایی The Boy and the Heron جدیدترین ساخته هایائو میازاکی به شمار می‌رود که خود وی علاوه بر اینکه سکان کارگردانی آن را در دست داشته، نویسنده فیلم‌نامه آن بوده است. این انیمه سینمایی محصولی از استودیو جیبلی است.

تاکنون ۲۹ نقد برای این انیمه سینمایی تازه در وب سایت راتن تومیتوز منتشر شده که امتیاز ۱۰۰ درصد را برای آن به همراه داشته است. در وب سایت متاکریتیک نیز امتیاز ۸۹ از صد به ثبت رسیده که بر اساس ۱۸ نقد منتشر شده برای آن است. در ادامه نظر برخی از منتقدان برتر جهانی درباره این اثر را مشاهده می‌کنید.

نظر منتقدان درباره انیمه The Boy and the Heron

راتن تومیتوز | ۲۹ نقد – امتیاز ۱۰۰ درصد

| ۲۹ نقد – امتیاز ۱۰۰ درصد متاکریتیک | ۱۸ نقد – امتیاز ۸۹ از صد

