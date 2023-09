تریلر سریال The Fall of the House of Usher منتشر شد

مایک فلنگن یکی از سریال‌های ترسناک و مفرح را چند ماه مانده تا هالووین ساخته است.

فقط یک ماه تا پخش سریال اقتباسی The Fall of the House of Usher مانده و نتفلیکس تریلر رسمی آن را منتشر کرده است.



خانواده آشر با عواقب سختی مواجه شده چون میراث امپراتوری دارویی‌اش به دست زن جوانی افتاده است. این تریلر رودریک آشر را نشان می‌دهد که یکی از دو فرزندی است که موسس Fortunato Pharmaceuticals است و امپراتوری ثروت و قدرت را ساخته است. خانواده آشر، خانواده جنایتکار مدرنی است که از رنج دیگران به منفعت می‌رسد. این خانواده همیشه راه فرار قانونی پیدا می‌کند و قادر است هرکس که تهدیدشان می‌کند را ساکت کرده. هرچند با مرگ یکی از فرزندان این خانواده، ترس همه را برمی‌دارد.



زنی از گذشته این خانواده پیدا می‌شود و قول تسویه حساب بابت تمامی اسکلت‌های توی کمدشان را می‌دهد. حتی با وجود کمک گرفتن از یک بازپرس (مارک همیل)، این خانواده نمی‌تواند خودش را از خشم سوپرنچرالی که زندگیشان را تهدید می‌کند، نجات دهد. راز ترسناکی درباره توانایی این زن وجود دارد و خون زیادی در صحنه پایانی شاهد هستیم جایی که رودریک زمین می‌خورد.



فلنگن و مایکل فیموناری کارگردانان این سریال هستند و هریک ۴ قسمت از این سریال ۸ قسمتی را ساخته‌اند.



سریال Fall of the House of Usher در تاریخ ۱۲ اکتبر پخش می‌شود.

منبع: کولایدر