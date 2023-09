به نظر می‌رسد که نمایش نینتندو از کنسول جایگزین سوییچ در مراسم گیمزکام، مربوط به سخت‌افزاری با مشخصات «مشابه» این کنسول بوده است. با ما همراه باشید.

این روز‌ها، اخبار مربوط به کنسول بعدی شرکت نینتندو تمامی ندارند و اینطور که معلوم است، تا زمان معرفی کامل این کنسول هم شاهد اخبار این‌چنینی از آن خواهیم بود. در طول هفته گذشته، اطلاعاتی از جزئیات سخت‌افزاری کنسول بعدی نینتندو منتشر شد و این‌بار، اطلاعات جدیدی از نحوه اجرای بازی‌های نمایش داده شده در مراسم گیمزکام (Gamescom) روی این کنسول «یا بهتر است بگوییم روی سخت‌افزاری با مشخصات مشابه آن» منتشر شده است؛

یکی از عناوینی که به عنوان دمو اجرایی کنسول بعدی نینتندو به نمایش درآمد،The Legend of Zelda: Breath of the Wild بوده و از قرار معلوم، با نرخ فریم ۶۰fps و رزولوشن ۴K روی سخت‌افزار مشابه این کنسول اجرا شده است. اما نکته جدیدی در رابطه با این کنسول وجود دارد و آن هم لودینگ سریع بازی‌ها است.

منبع متن: gamefa