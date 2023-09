آخر هفته چه فیلم و سریالی ببینیم؟ از Jeanne du Barry تا Talk to Me

این آخر هفته قرار است به معرفی فیلم Jeanne du Barry و فیلم ترسناک Talk to Me در کنار چندین اثر دیگر بپردازیم.

جانی دپ از جمله بازیگران برجسته و درخشان دنیای سینما به شمار می‌رود که در سال‌های اخیر درگیر حواشی بسیار زیادی بوده است. اختلافات او با همسر سابقش امبر هرد سبب شد تا آن‌ها دادگاه‌های متعددی را پشت سر بگذرانند، دادگاه‌هایی که بسیار جنجالی و بحث‌برانگیز بودند و می‌توان گفت که باعث لطمه خوردن به حرفه هر دوی آن‌ها شد.

در هر صورت، جانی دپ پس از چندین سال دوری از دنیای سینما و بازیگری و بایکوت شدن از سوی هالیوود، در فیلم ژان دو باری (Jeanne du Barry) بازی کرده است، فیلمی که در ادامه بیشتر به آن خواهیم پرداخت. در ادامه این مطلب از سری مطالب «آخر هفته چه فیلم و سریالی ببینیم» نیز به سراغ معرفی فیلم با من حرف بزن (Talk to Me) و سریال مردگان متحرک: دریل دیکسون (The Walking Dead: Daryl Dixon) می‌رویم. همراه با ما باشید.

فیلم ژان دو باری (Jeanne du Barry)

