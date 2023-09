نقد و بررسی بازی Sea of Stars

بازی Sea Of Stars در سکوت خبری به صورت همزمان برای سرویس‌ گیم‌پس و پلاس در روز عرضه در دسترس قرار گرفت. امروز به بررسی کیفی این بازی نقش‌آفرینی می‌پردازیم.

Sea of Stars یک بازی نقش‌آفرینی است که توسط استودیوی مستقل Sabotage Studios ساخته شده؛ تیمی که در کارنامه‌ی خود اثر تحسین‌شده The Messenger را دارد. در واقع، استودیوی مذکور با خلق این ۲ بازی، یک جهان و پیش‌زمینۀ روایی کامل را ثبت کرده که تا سال‌ها امکان مانور بسیاری دارد. عنوان قبلی این استودیو، The Messenger، به اندازه‌ی کافی داستان و گیم‌پلی بسیار غنی و خوبی داشت و حالا با عرضه‌ی پیش‌درآمد آن، Sea of Stras، گویی یک کتاب داستان کامل و جامع را داریم که جهانی غنی را در خود جای داده است.

منبع متن: gamefa