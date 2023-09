کارمند سابق مارول و سازنده God of War، مدیر جدید تیم خلاقیت Epic Games است

پس از اعلام بازنشستگی دونالد ماسترد (Donald Mustard)، مدیر ارشد تیم خلاقیت اپیک گیمز (Epic Games)، تایید شد که جای او با چارلی وِن (Charlie Wen) عوض خواهد شد.

اوایل همین هفته، اعلام شد که یکی از پیشکسوتان صنعت بازی‌سازی یعنی دونالد ماسترد، مدیر ارشد تیم خلاقیتِ Epic Games، از سمت خود کناره‌گیری کرده و این کمپانی را ترک می‌کند و اما به تازگی از کسی که جای او را خواهد گرفت رونمایی شده است.

اخیراً چارلی ون، آرتیست کهنه‌کار سال‌های نه چندان دور استودیو سانتا مونیکا (Santa Monica)، در صفحه لینکدین خود با انتشار پستی اعلام کرده که به عنوان مدیر جدید تیم خلاقیت اپیک گیمز انتخاب شده است:

باعث افتخار است که بتوانم با خلاق‌ترین ذهن‌های این صنعت کار کنم و تجربه خود را در اختیار سازمانی بگذارم که خود را به نو‌آوری در صنعت سرگرمی و تکنولوژی اختصاص داده است. چارلی ون

چارلی ون تاکنون وظایف قابل‌توجه و مهمی را در کمپانی‌های بزرگ صنعت بازی‌ها، برعهده داشته است. او در سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ در استودیو سونی سانتا مونیکا مشغول به کار بوده و به شکل دادن سبک هنری فرنچایز God of War و قهرمان آن یعنی کریتوس (Kratos) کمک کرده است.

او همچنین یکی از بنیانگذاران و مدیر تیم توسعه بصری استودیو مارول بود و در آنجا بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴ روی تعدادی از فیلم های دنیای سینمایی مارول کار کرده بود. این فیلم‌ها شامل Captain America: The Winter Soldier، Guardians of the Galaxy، Thor، The Avengers و Ant-Man می‌شود.

علاوه بر این‌ها، وی در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ هم در استودیو خالق League of Legends، یعنی Riot Games حضور داشت که در آنجا نیز به عنوان مشاور خلاقیت به کار خود ادامه داده بود.

منبع: GamingBolt