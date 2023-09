نینتندو (Nintendo) قسمت جدیدی از سری Mario vs. Donkey Kong را معرفی کرده که قرار است سال آینده برای کنسول سوییچ عرضه شود. نینتندو بالاخره از بازی جدید Mario vs. Donkey Kong در رویداد نینتندو دایرکت اخیر خود رونمایی کرد. این ناشر ژاپنی می‌گوید که Mario vs. Donkey Kong، اولین بازی این سری با سبکی […]

بازی جدید Mario vs. Donkey Kong معرفی شد؛ عرضه در تاریخ ۱۶ فوریه ۲۰۲۴ علیرضا محمدی ۲۳ شهریور ۱۴۰۲ - 18:22