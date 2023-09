استودیوی Ubisoft Massive، در مراسم State of Play، تریلر جدیدی از بازی جدید خود، یعنی Avatar: Frontiers of Pandora، به اشتراک گذاشت. یوبیسافت (Ubisoft) تریلر جدیدی از بازی Avatar: Frontiers of Pandora را در مراسم امشب State of Play منتشر کرد. این تریلر گیم‌پلی عنوان جهان‌باز و جاه‌طلبانه بعدی یوبیسافت را نشان می‌دهد و در […]

تریلر جدید Avatar: Frontiers of Pandora مبارزات و داستان بازی را به نمایش می‌گذارد نوید رزاقی ۲۴ شهریور ۱۴۰۲ - 01:32