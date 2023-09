این آپدیت پلی‌استیشن ۵ پشتیبانی دالبی اتموس (Dolby Atmos) برای تمام دستگاه‌هایی که از آن پشتیبانی می‌کنند مانند ساندبارها، تلویزیون‌ها یا سیستم‌های سینمای خانگی را اضافه می‌کند. بدین ترتیب پلی‌استیشن ۵ می‌تواند ویژگی صدای سه‌بعدی پلی‌استیشن ۵ را با تبدیل کانال های صدای سه‌بعدی (از جمله کانال های هوایی) به بلندگوهای اتموس، به دستگاه‌های اتموس منتقل کند. برای فعال کردن صدای Dolby Atmos ابتدا به مسیر Settings] > [Sound] > [Audio Output] > [Audio Format (Priority)] بروید و سپس [Dolby Atmos] را انتخاب کنید.

این آپدیت همچنین چند ویژگی مرتبط با دسترسی‌پذیری را هم ارائه می‌کند که یکی از آن‌ها شامل اختصاص دادن یک کنترلر دوم به‌عنوان کنترلر کمکی به یک اکانت است که این قابلیت می‌توانید کاربردی باشد. هیدیاکی نیشینو (Hideaki Nishino) درباره‌ی این قابلیت توضیح می‌دهد: «شما اکنون می‌توانید کنترلر دومی را به یک اکانت اختصاص دهید و از آن‌ به عنوان کنترلر کمکی استفاده کنید و برای تعامل با کنسول خود از هر دو کنترلر استفاده کنید، در حالی که انگار در حال استفاده از یک کنترلر هستید.»

برای فعال کردن این قابلیت، شما باید ابتدا به مسیر [Settings] > [Accessibility] > [Controllers] > [Use Second Controller for Assistance] بروید و سپس [Use Assist Controller] را فعال کنید.

همچنین با این آپدیت می‌توانید قابلیت «بازخورد لمسی» (هپتیک فیدبک) دوال‌سنس را در منوی اصلی دستگاه پلی‌استیشن ۵ تجربه کنید. این یعنی انتقاد از یک بخش منو به بخش دیگر در حالی که این قابلیت روشن باشد، بازخورد لمسی آن را در دسته حس خواهید کرد. برای فعال کردن این قابلیت به مسیر [Settings] > [Accessibility] > [Controllers] بروید و سپس [Haptic Feedback During Console Navigation] را فعال کنید.

همچنین شما می‌توانید با آپدیت کنسول خود صدای «بیپ» (Beep) معروف کنسول در هنگام روشن شدن را خاموش یا روشن کنید یا حتی تعیین کنید که بعد از رفتن دستگاه به حالت استراحت (Rest Mode) چه واکنشی داشته باشد. حتی اگر بخواهید که صدای آن را تنظیم کنید، گزینه‌ای برای این کار وجود دارد. این ویژگی برای افرادی که نمی‌خواهند هر بار با روشن شدن کنسول این صدا را بشنوند، می‌تواند بسیار مفید باشد.

علاوه بر ویژگی‌هایی که در قبل به آن‌ها اشاره شده بود، چند ویژگی جدید هم به همراه عرضه‌ی آپدیت معرفی شدند.

قابلیت بازی از راه دور (ریموت پلی) کنسول پلی‌استیشن اکنون روی تلویزیون‌های با سیستم‌عامل اندروید ۱۲ پشتیبانی خواهد شد که شامل Chromecast با تلویزیون‌های گوگل (مدل ۴K) و تلویزیون Sony Bravia XR A95L خواهد بود.

سونی همچنین پشتیبانی از فضای حافظه‌ی قابل‌گسترش داخلی M.2 SSD دستگاه را بهبود داده و آن را به ظرفیت ۸ ترابایت رسانده است. در گذشته ظرفیت ارتقا حافظه‌ی داخلی ۴ ترابایت بود. هرچند برای ارتقا حافظه‌ی داخلی دستگاه شما هنوز به M.2 SSD های مورد تأیید سونی نیاز خواهید داشت اما به هر حال اکنون گزینه‌ی برای افرادی که خواهان ظرفیت بیشتر از قبل بوده‌اند، فراهم شده است.

فرمان‌های صوتی دستگاه هم بهبود پیدا کرده و با این قابلیت با گفتن جمله‌ی “Hey PlayStation, help” شما به‌ صفحه‌ی پشتیبانی هدایت خواهید شد و با گفت جمله‌ی “Hey PlayStation, what’s new?” از تمامی ویژگی‌های جدید آپدیت‌ها آگاه خواهید شد. این موضوع در حال حاضر فقط برای ریجن‌های آمریکا و انگلیس در دسترس است.

بعضی از جنبه‌های اجتماعی پلی‌استیشن ۵ هم با این آپدیت تغییرات مثبتی داشته است. شما اکنون قادر هستید که بازیکنان دیگر را به چت‌های صوتی گروهی دعوت کنید بدون اینکه از قبل آن‌ها را به یک گروه اضافه کرده باشید و همچنین می‌توانید دعوت چت‌های صوتی آزاد یا خصوصی را به جای اینکه فقط به یکی از دوستان بفرستید، به یک گروه بفرستید. شما همچنین می‌توانید قبل از اینکه به یک چت گروهی وارد شوید، پیش‌نمایشی از فردی که صفحه‌ی خود را به اشتراک گذاشته، مشاهده کنید و حالا در تب مخصوص دوستان (Friends) آسان‌تر است که ببینید کدامیک از دوستان شما در چت‌های گروهی حضور دارند. سونی همچنین قابلیت واکنش‌ دادن با ایموجی به پیام‌ها را هم اضافه کرده است.

