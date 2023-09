ببینید؛ از بازی رومیزی جدید ویچر رونمایی شد

این بازی که با همکاری Go On Board در دست توسعه است، دومین اقتباس بزرگ از این سری پس از سریال نت‌فلکیس است، اما این اولین اقتباسی است که به طور مستقیم با بازی‌ها مرتبط است. در این اثر در دست ساخت بر اساس داستان‌هایی از آثار نویسنده‌ی مشهور لهستانی، آندره ساپکوفسکی، بازیکنان نقش قهرمانان داستان از جمله آن‌هایی که در بازی ویچر ۳ بودند یعنی گرالت (Geralt)، سیری (Ciri)، وزمیر (Vesemir)، دندلاین (Dandelion) و ینیفر (Yennefer) را برعهده گرفته و در یک داستان فانتزی تاریک و گیم‌پلی پیچیده‌ی متمرکز بر استراتژی قرار می‌گیرند. استودیوی سی‌دی پراجکت بیان کرده که از سازندگان Go On Board در زمینه‌های طراحی، جنبه‌های بصری و داستان از نزدیک حمایت می‌کند. نویسنده‌ی بازی لوکاش ووزنیاک (Łukasz Woźniak) است که روی بازی‌هایی نظیر The Witcher: Old World، والهالا و The Titans کار کرده است.

در واقع این بازی حول محور حداکثر پنج بازیکن می‌چرخد که داستان‌هایی نمادین را از سراسر جهان ویچر بازگو کرده و در پنج صفحه‌ی بازی حرکت می‌کنند. آن‌ها این گزینه را خواهند داشت که یا داستان‌ها را از نزدیک دنبال کرده و از توانایی‌های شخصیت‌های خاص خود برای انجام این کار استفاده کنند یا در صورت تمایل از مسیر اصلی منحرف شوند. در نهایت تنها یک بازیکن به عنوان قهرمان در پایان هر دور از بازی که ۴۵ تا ۹۰ دقیقه طول می‌کشد، بیرون خواهد آمد.

گفتنی است که این بازی برای بازیکنان بالای ۱۴ سال طراحی شده و در دو نسخه‌ی مجزا عرضه خواهد شد. هر دو شامل پنج تخته‌ی بازی و قطعات مختلف بازی، کارت‌های کوچک و بزرگ و البته کتاب قوانین در میان سایر موارد خواهند بود. با این حال نسخه‌ی Deluxe Pledge شامل مدل‌های سه بعدی کامل به جای مدل‌های تخت است.

این بازی بازی در حال حاضر تاریخ انتشار مشخصی ندارد و ظاهرا بودجه‌ی ساخت آن از طریق طرفداران بدست خواهد آمد. فقط زمان نشان خواهد داد که آیا Path of Destiny به اهداف بلند خود دست خواهد یافت یا خیر، اما اگر محقق شود، بدون شک باید در نوع خود به اندازه‌ی نسخه بازسازی ویچر ۱ و همچنین قسمت چهارم سری لذت‌بخش باشد. در این میان سی‌دی پراجکت اخیرا بخش بزرگی از تیم سایبرپانک خود را به توسعه‌ی ویچر ۴ با اسم رمز پولاریس منتقل کرده است.

کمپین سرمایه‌گذاری جمعی برای The Witcher: Path of Destiny از ۹ اکتبر (۱۷ مهر) تا ۷ نوامبر (۱۶ آبان) سال جاری ادامه خواهد داشت. در ادامه می‌توانید ویدیوی منتشر شده را مشاهده کنید.

منبع: IGN

