یک کلیک تا مرگ؛ معرفی The Dark Pictures Anthology

برای افراد علاقه‌مند به آثارِ Choices Matter یا «رمان تعاملی تصمیم‌محور» همچون بازی‌های Telltale و Quantic Dream، هنوز یک گزینه دیگر برای تجربه وجود دارد. گزینه‌ای تاریک، شوم، نحس، شیطانی و محکوم به نابودی و ویرانی؛ فرصتی دوباره برای به چالش کشیده شدن با QTEها و تصمیم‌های سخت. ذره ذره انتخاب در این مجموعه به نتیجه‌ای عاقبت الامر معنا می‌شود: یا زندگی، یا مرگ.

با ما همراه باشید…

Until Dawn با عصاره تاریکی تصاویر

بعد از موفقیت Until Dawn، شرکت Supermassive Games دریافت که یک فرمول خوب برای ادامه مسیر ساخت بازی‌های ویژه خودش پیدا کرده.

گسترش آن فرمول به ایده مجموعه تصاویر تاریک، منجر به تولد فرنچایزی کاملا تعاملی شد که هرقسمت از آن قرار است هشت زیرژانر از وحشت را ارائه دهد. تاکنون با ۴ قسمت فصل اول، توسعه‌دهندگانش یک رو از سکه هدف خود را در زیر تاریکی تصاویرشان دیده‌اند و عناوین پایین را در زیر سایه The Dark Pictures Anthology بیرون داده‌اند:

Man of Medan Little Hope House of Ashes The Devil in Me

اگر چه نصف منتقدان چشم دیدن و تجربه‌شان را ندارند! ولی این جمله به معنای فاجعه بودن آنها نیست.

خود درون خودتان را هم ببینید

متاسفانه اکثریت نگاه‌های ما به سمت متاکریتیک و نمرات منتقدان است؛ درحالی که بهتر است هوای «خود درون خودمان» را هم داشته باشیم، نه اینکه فقط به «خود درون دیگران و منتقدان» بچسبیم. آیا غیر از این است!؟

با وجود این، خوشبختانه باز هم افرادی هستند که به «خود درون خودشان» در کنار حرف‌های دوستان و منتقدان اهمیت می‌دهند. زیرا می‌دانند وسواس به خرج دادن و جنگ بیهوده بر سر نمرات، موجب حرص و اذیت شدن است؛ درست همانند Redfall که هنوز که هنوز است افرادی دارند تجربه و حمایتش می‌کنند، حتی اگر مسخره شوند و کسی درکشان نکند.

برگردیم سر اصل مطلب: نخوانید اگر…

– بایستی سطح دانش شما از زبان انگلیسی، متوسط رو به پایین نباشد؛ آخر نسبت به Telltale حقیقتاً پیچیده‌تر است. به خصوص اینکه Little Hope زبان ادبیاتی بریتانیای قدیم را به کار می‌برد و مثلا به جای My می‌گوید Me.

– منتظر هیجاناتی در حد میدان God of War یا حتی Call of Duty نباشید، وگرنه کاملا ناامید خواهید شد. به هیچ وجه مطالعه حول این فرنچایز را به چنین افرادی پیشنهاد نمی‌دهم. چون مثلا کل یک قسمتش را اگر ۷ ساعت در نظر بگیریم، ۱ تا ۲ ساعت اول به دور و بر مقدمه چینی می‌چرخد. یعنی یکهویی و بعد از نیم ساعت انتظار حمله کردن هیولا یا قاتل سریالی را نباید کشید.

– حوصله، صبر و تحمل از دیگر مواردی هستند که هنگام گشت و گذار شخصیت‌ها، از سر تا ته فرنچایز نیازمندشان می‌شوید. البته که در حد شبیه‌ساز پیاده روی نیست؛ ولیکن اگر صبور نباشید، ممکن است از بازی چیزی جز آزردگی و عصبی شدن عایدتان نگردد.

– دوربین بازی تقریبا حالت Fixed دارد و شبیه Silent Hill کلاسیک کار می‌کند. در صورت تنفر از چنین دوربین‌هایی هرگز به سمت دو قسمت اول فرنچایز نروید. بلکه از قسمت‌های سوم و چهارم شروع کنید. چرا که دوربین در آنها حالت سوم شخص به خود می‌گیرد و آزادانه می‌تواند بچرخد.

حال اگر گمان می‌کنید که موارد بالا را در خود ندارید، صلاحیتتان را در تجربه فرنچایز رد شده بدانید. در غیر این صورت، به تالار اتاق تصاویر تاریک خوش آمدید.

I Am The Curator of The Stories… من نگهدارنده داستان‌ها هستم…

بازی ویدیویی ، مقالات بازی

Quantic Dream, Supermassive Games, Telltale, The Dark Pictures

منبع متن: gamefa