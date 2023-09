این بسته شامل بازسازی بازی‌های ماجراجویی و اشاره و کلیک Another Code: Two Memories (معروف به Trace Memory در آمریکای شمالی) و Another Code: R – A Journey into Lost Memories است. بازی اول در سال ۲۰۰۵ برای نینتندو دی‌اس معرفی شد و به دلیل گیم‌پلی جذاب خود توجهات را به خود جلب کرد. بازی دوم در سال ۲۰۰۹ برای Wii عرضه شد اما در آمریکای شمالی هرگز در دسترس قرار نگرفت. حال این دو بازی به طور کامل برای نینتندو سوییچ بهبود یافته‌اند.

داستان Another Code: Two Memories حول محور یک دختر ۱۳ ساله به نام اشلی می‌چرخد که در جست‌و‌جوی پدرش به جزیره‌ی دور افتاده‌ی بلاد ادوارد سفر می‌کند. اشلی نامه‌ای از پدرش دریافت می‌کند که معتقد بود مرده است و این زنجیره‌ای از اسرار و رویاها را به گذشته باز می‌کند. داستان جذاب اشلی در نسخه‌ی دوم تکمیل می‌شود که او را دو سال پس از وقایع بازی اول به دریاچه‌ی جولیت می‌برد تا حقیقت پنهان حول محور مادرش را کشف کند.

همانطور که گفته شد، این بسته هر دو بازی را با ارتقاهای قابل توجهی همراه خواهد کرد که یکی از مهمترین‌های آن‌ها تبدیل بازی نخست به یک تجربه‌ی کاملا سه‌بعدی است. با این حال، برخی از طرفداران ممکن است تعجب کنند که چگونه برخی پازل‌های نسخه‌ی DS که بسیار مورد تحسین قرار گرفتند، با کنترل‌های مختلف سوییچ سازگار خواهند شد.

گفتنی است که احیای Another Code در نینتندو سوییچ نشانه‌ای از روندی است که در آن به آثار قدیمی‌تر و شاید دست کم‌گرفته‌شده فرصتی دوباره در چشم‌انداز بازی‌های مدرن داده می‌شود. سری Another Code به دلیل داستان‌سرایی غنی و عناصر گیم‌پلی منحصربه‌فرد یکی از بهترین آثار ماجراجویی تاریخ است که آوردن آن به سوییچ این امکان را برای نسل جدیدی از گیمرها فراهم می‌کند تا جادوی آن را تجربه کنند.

مجموعه‌ی Another Code: Recollection در تاریخ ۱۹ ژانویه‌ی ۲۰۲۴ (۲۹ دی ۱۴۰۲) برای نینتندو سوییچ عرضه خواهد شد. در ادامه می‌توانید تریلر و تصاویر منتشر شده را مشاهده کنید.

