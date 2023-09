تصاویر تازه The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes

به تازگی تصاویری برای فیلم The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes منتشر شده است. فیلم بازی‌های گرسنگی: تصنیف پرندگان آوازخوان و مارها (The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes) پیش‎‌درآمدی برای مجموعه فیلم‌های «بازی‌های گرسنگی» به شمار می‌رود که اتفاقات آن قبل از رویدادهای فیلم‌های اصلی جریان دارد. این فیلم […]

به تازگی تصاویری برای فیلم The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes منتشر شده است. فیلم بازی‌های گرسنگی: تصنیف پرندگان آوازخوان و مارها (The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes) پیش‎‌درآمدی برای مجموعه فیلم‌های «بازی‌های گرسنگی» به شمار می‌رود که اتفاقات آن قبل از رویدادهای فیلم‌های اصلی جریان دارد. این فیلم تازه بر اساس رمانی به همین نام نوشته سوزان کالینز ساخته شده و داستان آن نیز حول محور زندگی کوریولانوس اسنو است، کسی که بعدا به رئیس جمهور پانم تبدیل می‎‌شود. در فیلم‌های اصلی این نقش را دونالد ساترلند ایفا کرده بود و در این اثر تازه، تام بلیث این نقش را به تصویر می‌کشد. به تازگی تصاویری برای فیلم «بازی‌های گرسنگی: تصنیف پرندگان آوازخوان و مارها» منتشر شده که در ادامه می‌توانید آن‌ها را مشاهده کنید. این تصاویر علاوه بر اینکه شخصیت کوریولانوس اسنو با بازی تام بلیث را نشان می‌دهند، شخصیت لوسی گری بیرد با بازی ریچل زگلر را نیز به نمایش می‌گذارند. اخبار سینما ، فیلم و سریال

The Hunger Games, The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes, فیلم بازی‌های گرسنگی

منبع متن: gamefa