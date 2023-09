بر اساس داده‌ها و آمار گزارش شده توسط GSD، تقریباً ۱۰.۷ میلیون بازی ویدیویی از سوی ناشران AAA در طی ماه آگوست در سراسر اروپا و بریتانیا فروخته شده‌اند.

این آمار در حالی منتشر می‌شود که فروش بازی‌هایی ویدیویی در آگوست امسال در اروپا نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حدود ۲۹% افزایش یافته است. البته فروش بازی تحسین شده Baldur’s Gate 3 که در آگوست منتشر شد، لحاظ نشده است، زیرا شرکت لاریان (Larian) بخشی از پنل GSD محسوب نمی‌شود.

بازی FIFA 23 در ماه آگوست توانست رتبه‌ی اول جدول فروش ماهانه‌ی بریتانیا را از آن خود کند. این عنوان ورزشی در نینتندو سوییچ جهش زیادی در فروش داشت، چراکه این بازی از طریق فروشگاه اینترنتی نینتندو عرضه شد. پس از FIFA 23، بازی GTA 5 در رده‌ی دوم جدول قرار گرفت. این بازی در درجه اول به دلیل فعالیت‌های تبلیغاتی در پلی استیشن ۵، با افزایش ۴۰ درصدی در فروش نسبت به آگوست ۲۰۲۲ همراه بوده است.

اگر به بازی‌ها بر اساس تک پلتفرم نگاه کنیم، پرفروش‌ترین بازی ماه عنوان The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom بود و پس از آن بازی Mario Kart 8: Deluxe در رده‌ی دوم قرار گرفت. آگوست یک ماه خوب دیگر برای نینتندو در سراسر اروپا بوده است. همچنین در بین عناوین منتشر شده در ماه آگوست، بازی Armored Core 6: Fires of Rubicon با قرار گرفتن در رتبه‌ی چهارم بهترین عملکرد را ثبت کرد. اثر جدید فرام سافتور (From Software) با فروش دو برابری در آلمان و سه برابر بیشتر از فرانسه، بهترین آمار فروش را در بریتانیا به ثبت رساند.

از سوی دیگر، Red Dead Redemption در ماه آگوست رتبه‌ی یازدهم جدول بریتانیا را از آن خود کرد. این بازی پس از انتشار بر روی PS4 و نینتندو سوییچ دوباره به فهرست ۲۰ عنوان پرفروش بازگشت. نسخه PS4 این بازی تقریبا دو سوم آمار فروش را به خود اختصاص داده است.

در بخش فروش کنسول، همه بازارها توسط GSD ردیابی نمی‌شوند (بازار آلمان و بریتانیا غایبان قابل توجه هستند)، اما در خصوص کشورهایی که ردیابی می‌شوند، فروش سخت‌افزار در مقایسه با آگوست سال گذشته ۶۷ درصد افزایش یافته است. این امر درجه اول به پلی استیشن ۵ مربوط می‌شود که نسبت به آگوست گذشته شاهد افزایش قابل توجه فروش ۱۹۷ درصدی بود. از سوی دیگر، در سال گذشته کمبود شدید کنسول PS5 در سراسر اروپا وجود داشت.

نینتندو سوییچ با توجه به قدمت کنسول به عملکرد خوب خود ادامه می‌دهد و فروش آن در مقایسه با آگوست سال گذشته کمتر از ۱ درصد افزایش داشته است. با این حال، ایکس باکس سری ایکس/اس با کاهش فروش تقریباً ۱۲ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۲ همراه بود. احتمالاً این آمار در ماه سپتامبر متفاوت خواهد بود، چراکه با SKU سخت‌افزاری جدید و عرضه‌ی Starfield، انتظار می‌رود فروش کنسول‌های نسل نهمی مایکروسافت افزایش یابند.

فروش لوازم جانبی در ماه آگوست نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۶ درصد افزایش داشته است. این امر به دلیل فروش قوی کنترلر DualSense است که به علت فروش خوب کنسول PS5 شاهد افزایش ۱۷۰ درصدی در فروش بود.

در پایان می‌توانید فهرست ۲۰ بازی پرفروش اروپا در ماه آگوست را مشاهده کنید. (این لیست مجموع فروش فیزیکی و دیجیتالی را شامل می‌شود)

نام بازی رتبه FIFA 23 ۱ GTA 5 ۲ Hogwarts Legacy ۳ Armored Core VI: Fires of Rubicon ۴ Red Dead Redemption 2 ۵ F1 23 ۶ Diablo 4 ۷ The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ۸ Mario Kart 8: Deluxe ۹ Grand Theft Auto Online ۱۰ Red Dead Redemption ۱۱ Assassin’s Creed Valhalla ۱۲ Mortal Kombat 11 ۱۳ Call of Duty: Modern Warfare 2 ۱۴ Rainbow Six Siege ۱۵ Gran Turismo 7 ۱۶ Forza Horizon 5 ۱۷ Minecraft (Switch) ۱۸ Star Wars Jedi: Survivor ۱۹ Pikmin 4 ۲۰

منبع: Gamesindustry.biz