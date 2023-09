The Crew Motorfest کار خود در بازار بریتانیا را با رتبه دوم شروع کرد + جدول کامل

طبق آمار هفتگی از فروش فیزیکی بازی‌ها در بریتانیا، The Crew Motorfest کار خود را با رتبه دوم شروع کرد و Hogwarts Legacy نیز دوباره به صدر بازگشت.

به تازگی سازمان Gfk آمار فروش هفتگی نسخه‌های فیزیکی بازی‌های ویدیویی در بریتانیا را منتشر کرده و طبق این گزارش‌ها، بزرگترین بازی عرضه شده در این هفته یعنی The Crew Mototrfest، شروع نسبتاً موفقی را تجربه کرده است. این بازیِ جهان‌باز مسابقه‌ای توانسته است به رتبه دوم جدول پرفروش‌ترین بازی‌های این هفته صعود کند؛ درست مثل نسخه دوم این سری یعنی The Crew 2 که در سال ۲۰۱۸ منتشر شده بود.

البته میزان فروش فیزیکی این بازی، یک سوم The Crew 2 در سال ۲۰۱۸ محسوب می‌شود و چنانچه کریستوفر دینگ (Christopher Dring) از Gamesindustry.biz به آن اشاره می‌کند، نباید فراموش کرد که آمار فروش دیجیتالی The Crew Mototrfest حتی بیش از این‌ها است.

در عین حال، Hogwarts Legacy دوباره به صدر جدول بازگشته است تا به همه یادآوری کند که یکی از موفق‌ترین عناوین سال ۲۰۲۳ به شمار می‌رود. به لطف استراتژی قیمتی جدید این بازی و کاهش قیمت آن برای ایکس باکس سری ایکس، Hogwarts Legacy در این هفته نسبت به هفته پیش میزان ۲۱۴ درصد افزایشِ فروش تجربه کرده است.

مورد قابل‌توجه دیگر اما Starfield است؛ علی‌رغم تعریف و تمجید از سوی تیم‌های مایکروسافت و بتسدا (Bethesda)، این بازی نقش‌آفرینی علمی تخیلی با ۸۷ درصد کاهش فروش، به رتبه هشتم رسیده است. البته نباید از این واقعیت غافل بود که Starfield روی گیم‌پس هم در دسترس قرار دارد و تعداد بازیکنان این بازی نیز از مرز ۱۰ میلیون نفر گذشته است.

جدا از عناوین فوق‌الذکر اما تعدادی بازی دیگر در جدول وجود دارند که مانند مظنونین همیشگی، کسی از شنیدن نام آن‌ها متعجب نمی‌شود. بازی‌هایی چون Mario Kart 8 Deluxe, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Grand Theft Auto 5, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, Minecraft و Red Dead Redemption 2 دیگر عناوینی هستند که در جدول ۱۰ تایی پرفروش‌ترین‌ها حضور دارند.

در ادامه می‌توانید جدول پرفروش‌ترین بازی‌های فیزیکی بریتانیا در هفته منتهی به ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۳ را مشاهده کنید:

رتبه عنوان ۱ Hogwarts Legacy ۲ The Crew Motorfest ۳ Mario Kart 8 Deluxe ۴ The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ۵ Grand Theft Auto 5 ۶ LEGO Star Wars: The Skywalker Saga ۷ Minecraft (Nintendo Switch) ۸ Starfield ۹ Fae Farm ۱۰ Red Dead Redemption 2

منبع: GamingBolt