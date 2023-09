بهترین فیلم‌های سوررئالیستی پر از صحنه‌های تکان‌دهنده و روان‌شناختی است و برخی از آن‌ها را می‌توان چندین بار تماشا کرد.

سینمای سوررئالیستی تاریخچه بسیار جذابی دارد و در طول سال‎ها به روش‌های بسیار منحصربه‌فردی تکامل پیدا کرده است. سینمای سوررئالیستی توسط لوئیس بونوئل و سالوادار دالی معرفی شد و در طول تاریخچه خودش نیز توسط کارگردان‌هایی همچون دیوید لینچ و آلخاندرو خودوروفسکی از نو تعریف شد و نوعی فیلم‌سازی است که روی افراد بسیار زیادی تأثیر گذاشته است.

فیلم‌های سوررئالیستی چه یک اثر سوررئالیستی کامل همانند فیلم کله‌پاک‌کن (Eraserhead) باشد یا چه فیلمی فانتزی با عناصر سورئال همانند انیمه شهر اشباح (Spirited Away)، در هر صورت همیشه می‌توان از تماشا یا تماشای دوباره آن‌ها لذت برد. تماشای مجدد این آثار باعث می‌شود تا بتوان جزئیات پنهان جدیدی را از آن‌ها متوجه شد و بار دیگر مضامین چالش‌برانگیز آن‌ها را مورد ارزیابی قرار داد. در ادامه همراه با ما باشید تا به معرفی بهترین فیلم‌های سوررئالیستی بپردازیم که می‌توان آن‌ها را چندین مرتبه دید.

۱۰. فیلم استاکر (Stalker) – محصول سال ۱۹۷۹

فیلم و سریال ، مقالات سینما

Being John Malkovich, Everything Everywhere All At Once, STALKER

منبع متن: gamefa