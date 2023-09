انتشار تریلر جدید فیلم The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes

تازه‌ترین تریلر از فیلم مورد انتظار The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes منتشر شد که حاوی سکانس‌هایی جدید می‌باشد.

مجموعه فیلم‌های بازی‌های گرسنگی با هنرنمایی تماشایی جنیفر لارنس یکی از آثار محبوب یک دهه اخیر سینما محسوب می‌شود که محبوبیت آن سبب شد تا کمپانی لاینزگیت در همکاری با خالق این مجموعه یعنی سوزان کالینز دست به ساخت پیش درآمدی تحت عنوان The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes (بازی‌های گرسنگی: تصنیف پرندگان آوازخوان و مارها) بزنند که تبدیل به یکی از فیلم‌های مورد انتظار سینمای امسال شده است.

این پیش درآمد سال‌ها پیش از ماجراجویی‌های کتنیس اوردین و در دوران جوانی رئیس جمهور اسنو جریان دارد. زمانی که این مرد جوان می‌بایست تا خاندان خود را به قدرت رسانده و سرزمینش را برای ادامه برگزاری مسابقات مرگ‌بار رهبری نماید.

حال نیز تریلر جدیدی از این فیلم منتشر شده که در ادامه می‌توانید به مشاهده آن بپردازید.

فیلم The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes که از بازیگرانی نظیر تام بلیث و ریچل زگلر بهره می‌برد، برای اکران در تاریخ ۱۷ نوامبر (۲۶ ابان) برنامه ریزی شده است.

منبع: CBR