بازی The Division 3 توسط یوبیسافت معرفی شد

شرکت یوبیسافت (Ubisoft) اعلام کرده که عنوان The Division 3 در مراحل اولیه ساخت قرار دارد و توسط استودیوی مسیو اینترتینمنت (Massive Entertainment) در حال توسعه است.

این ناشر فرانسوی اعلام کرده جولیان گریتی (Julian Gerighty)، که در حال حاضر به عنوان کارگردان خلاق Star Wars Outlaws فعالیت می‌کند، به عنوان تهیه‌کننده اجرایی مجموعه The Division منصوب شده است.

به عنوان بخشی از این اعلامیه، تایید شد که The Division 3 یکی از پروژه‌هایی است که گریتی بر آن نظارت خواهد کرد و استودیوی مسیو اینترتینمنت مانند دو بازی قبلی، پیشرو در توسعه آن خواهد بود.

در بیانیه یوبیسافت آمده است:

جولیان گریتی به‌عنوان تهیه‌کننده اجرایی، بر تمامی بازی‌ها و محصولات The Division، از جمله Tom Clancy’s The Division 3، به رهبری مسیو اینترتینمنت که به‌طور فعال در حال ساخت تیمی برای بازی است، نظارت خواهد کرد. جولیان در نقش جدید خود، بسیاری از عناصر تولیدی و وابسته به هم برند The Division را در جهتی واحد سوق خواهد داد.

این شامل نظارت بر ساخت، عملیات و دید خلاقانه همراه با تیم‌های توسعه در سراسر جهان است که هم‌اکنون در حال ساخت عناوین Tom Clancy’s The Division Resurgence ،Tom Clancy’s The Division Heartland و Tom Clancy’s The Division 2 هستند.