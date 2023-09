جرج مارتین را می‌توان به عنوان یکی از نوابغ داستان‌های فانتزی خطاب کرد که جهانی به یاد ماندنی و منحصر به فرد را خلق کرده است.

جرج ریموند ریچارد مارتین در تاریخ ۲۰ سپتامبر ۱۹۴۸ (۲۹ شهریور ۱۳۲۷) در شهر بایون واقع در ایالت نیوجرسی کشور ایالات متحده آمریکا چشم به جهان گشود. والدین وی را مادرش مارگارت و پدرش ریموند تشکیل می‌دهند. خانواده‌ای که در یک بازه زمانی به سبب کسب و کاری داشتند صاحب ثروتی بسیار زیاد شده که در کمال تاسف، رکورد اقتصادی سبب شد تا شرایط مالی آن‌ها تا مرز فقر پیش رفته تا حدی که جرج و ۲ خواهرش در وضاع مالی بسیار سختی روزگار خود را کنار والدینشان سپری نمایند.

دنیای کودکی جرج مارتین را محله آن‌ها در مجتمع مسکونی فدرال در نزدیکی لنگرگاه‌های شهر بایون تشکیل می‌داد که حد فاصل بین مدرسه و خانه را به عنوان قلمرو خود در نظر گرفته و در رویای خود به زندگی در آن جا می‌پرداخت. مسئله‌ای که سبب شده بود تا رویا پردازی‌های جالب توجهی درباره خیابان‌های محله خود و مدرسه‌اش در سر بپروراند که با این مسئله، عدم علاقه به محله خود را تا حدودی می‌توانست به فراموشی بسپارد.

به سبب علاقه‌ای که به آثار مصور و داستانی داشت، از سنین نوجوانی خود شخصاً شروع به نوشتن داستان‌های فانتزی حول محور تقابل با هیولاها کرد و آن‌ها را به دوستان، هم‌کلاسی‌ها و هم‌محله‌‌ای‌هایش می‌فروخت. با این حال دیدگاه عجیب و غریب وی در نگارش این داستان‌ها برایش دردسرساز شد؛ زیرا والدین یکی از خریداران آثار او به سراغ مادر جرج مارتین رفت و هشدار داد که از وی شکایت خواهد کرد. اتفاقی که سبب شد تا نگارش این داستان‌ها را متوقف کند. با این حال او بیکار ننشست و در تنهایی خود همچنان به خلق ماجراجویی‌های فانتزی با تم قرون وسطی ادامه می‌داد که قهرمانانش را اسباب‌بازی و حیوانات خانگی‌شان تشکیل می‌دادند.

Elden Ring, Game Of Throne, George R. R. Martin, House of the Dragon, بیوگرافی, تلویزیون, جرج آر. آر. مارتین, سریال, سینما, فیلم‌

منبع متن: gamefa