فیلم Sicario 3 در دست توسعه است

تهیه‌کننده‌های فیلم Sicario 3 به تازگی تأیید کردند که توسعه این اثر سینمایی همچنان در جریان است.

فیلم سیکاریو ۳ (Sicario 3) همانطور که از نامش پیدا است، سومین فیلم از مجموعه فیلم‌های اکشن و مهیج «سیکاریو» به شمار می‌رود که تهیه‌کنندگان آن به تازگی تأیید کردند که توسعه این اثر سینمایی در دست توسعه قرار دارد ولی به خاطر اعتصابات نویسندگان و بازیگران متوقف شده است.

فیلم‌نامه فیلم «سیکاریو» را تیلور شریدان قلم زده بود و سکان کارگردانی آن نیز در دستان دنی ویلنوو بود و بازیگران برجسته و با استعدادی همچون امیلی بلانت، جاش برولین و بنیسیو دل تورو در آن نقش‌آفرینی می‌کردند و نتیجه آن نیز اثری شد که واقعا تماشایی و خارق‌العاده بود.

باسیل ایوانیک و اریکا لی تهیه‌کننده‌های مجموعه فیلم‌های «سیکاریو» هستند و در مصاحبه تازه خود اظهار داشتند که آن‌ها همچنان در تلاش هستند تا بتوانند فیلم سوم این مجموعه را بسازند. آن‌ها به صراحت تأیید کردند که در حال توسعه فیلم «سیکاریو ۳» هستند اما اظهار داشتند که به دلیل اعتصابات در جریان نویسندگان و بازیگران در هالیوود، توسعه این اثر متوقف شده است.

این دو تهیه‌کننده اخیرا سریال کانتیننتال: از جهان جان ویک (The Continental: From the World of John Wick) را برای سرویس آنلاین پیکاک تولید کردند، سریالی سه قسمتی که پخش آن از تاریخ ۲۲ سپتامبر سال ۲۰۲۳ میلادی (جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲) شروع می‌شود.

منبع: کولایدر