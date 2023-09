بازی ترسناک چندنفره‌ی نامتقارن The Texas Chain Saw Massacre با گذشت کمی بیش از یک ماه از انتشار خود، بیش از ۴ میلیون بازیکن را در تمامی پلتفرم‌ها جذب کرده است. استودیوی گان اینتراکتیو (Gun Interactive) حدود یک ماه قبل با انتشار عنوان The Texas Chain Saw Massacre، بار دیگر خود را در سبک عناوین […]

بازی The Texas Chain Saw Massacre به بیش از ۴ میلیون پلیر دست یافت محسن رضوی فر ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ - 18:09