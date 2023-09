فهرست تروفی‌‌های بستۀ‌الحاقی Phantom Liberty بازی Cyberpunk 2077 منتشر شده است که شامل ۱۳ تروفی برونز می‌شود. لیست تروفی‌ها را در ادامه مطالعه می‌کنید: King of Cups Fulfill Songbird’s request King of Pentacles Refuse Songbird’s request King of Wands Take Songbird to the stars King of Swords Take Songbird home The Tower Survive night city, and start a new […]

لیست تروفی‌های Cyberpunk 2077: Phantom Liberty منتشر شد محمد حسین کریمی ۱ مهر ۱۴۰۲ - 15:38