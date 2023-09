فهرست تروفی‌‌های بازی Payday 3 منتشر شده است که شامل ۷ تروفی برونز، ۸ تروفی نقره‌ای و ۷ تروفی طلایی می‌شود. لیست تروفی‌ها را در ادامه مطالعه می‌کنید: Most Wanted Platinum Trophy No One Cared Who I Was… Until I put on the mask. Guns Don’t Kill People… Complete a heist after getting at least 50 turret kills […]

لیست تروفی‌های Payday 3 محمد حسین کریمی ۱ مهر ۱۴۰۲ - 15:43