گاهی تنها نیاز بود یک نگاه کوتاه داشته باشیم تا بفهمیم: «هی! این بازی بدون شک از شرکت Telltale است!» چون قبل از مرگ Telltale اصلی، طراحی ظاهری و فرمول همه بازی‌های Choices Matter (رمان تعاملی تصمیم‌محور) آن سبک و سیاق خاص خودشان را داشتند.

اما این یار گیمرهای عاشق سبک Choices Matter، متاسفانه در سال ۲۰۱۸ عمر خودش را کرد و حسرتی بر دل دوست‌دارانش باقی گذاشت. تا اینکه ناگهان Telltale در قالب دیگری بازگشت و در عین ناباوری، The Expanse را به عنوان اولین قدم ارائه داد؛ لیکن با فرمولی کاملا متفاوت.

The Expanse proves that Telltale is back, baby, and recapturing some of that Walking Dead magic.

The Expanse اثبات می‌کند که Telltale برگشته، عزیزم، و برخی از جادوی آن Walking Dead را دوباره دارد برمی‌گرداند.