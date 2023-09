دلیل فروش ضعیف بسیاری از عناوین انحصاری پلی استیشن روی PC چیست؟

برخی از بازی‌های انحصاری پلی استیشن با وجود این که جزو تحسین‌شده‌ترین عناوین کنسولی تمام ادوار هستند، اما وقتی به PC می‌آیند، چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرند.

در طول یک دهۀ گذشته، پلی استیشن تلاش کرده تا عناوینی از IPهای محبوب فرست پارتی را برای کاربران خود ایجاد کند و بسیار بیشتر از آن که شکست بخورد، موفق بوده است. اگرچه ناامیدی‌هایی مانند Days Gone وجود دارند، اما قطعاً این موارد معدود هستند. God of War ،The Last of Us ،Marvel’s Spider-Man ،Horizon و عناوین دیگر همگی ثابت می‌کنند که منابع پلی استیشن تلف نشده‌ و با درایت مصرف شده‌اند.

در حال حاضر با وجود این IPها، پلی استیشن می‌تواند از آن‌ها به طرق مختلف برای حرکت رو به جلو استفاده کند و اولین قدم این شرکت، پورت محصولات به پلتفرم رایانه‌های شخصی بود. پس از اینکه برند ایکس باکس در سال ۲۰۱۹ شروع به پورت عناوین فرست پارتی خود به رایانه‌های شخصی با استفاده از سرویس گیم پس کرد، پلی استیشن نیز تصمیم گرفت از این روش پیروی کند، البته با روش منحصر‌به‌فرد خود.

برای شروع، پلی استیشن Journey و Flower را در سال ۲۰۲۰ برای PC عرضه کرد و پس از اینکه جامعه بازیکنان رایانۀ شخصی تصمیم به خریداری و تجربه آن‌ها گرفتند، پلی استیشن اولین پورت AAA خود را برای پلتفرم PC آغاز نمود، آن هم با عنوان Horizon Zero Dawn.

در طول سه سال گذشته، پلی استیشن به پورت محصولات فرست پارتی اخیر خود برای رایانه‌های شخصی ادامه داده، اما نتایج بسیار متفاوتی را به دست آورده است. وضعیت به گونه‌ای شده که موفقیت این پورت‌ها ممکن است تصادفی به نظر برسد. چند فاکتور مهم وجود دارند که نشان می‌دهند این عناوین تا چه اندازه خوب عمل کرده‌اند.

چرا برخی از بازی‌های پلی استیشن بر روی PC موفقیت‌آمیز نیستند؟

PC ، Playstation ، آنالیز ، انتخاب سردبیر ، بازی ویدیویی ، مقالات بازی ، نوع پلتفرم

Personal camputer, PlayStation, Sony

منبع متن: gamefa