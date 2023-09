این انیمه بر اساس سری بازی‌های اکشن اونیموشا از کپ‌کام (Capcom) ساخته شده است و حول محور یک پروتاگونیست جدید می‌چرخد. در واقع این بار شخصیت تاریخی ژاپنی اونیموشا، موساشی میاموتو (Musashi Miyamoto) است که ظاهر آن از بازیگر افسانه‌ای توشیرو میفونه برگرفته شده است. این بازیگر به خاطر حضور در چندین فیلم تحسین شده‌ی آکیرا کوروساوا، مانند هفت سامورایی، راشومون، یوجیمبو، قلعه‌ی پنهان و سریر خون شهرت داشت. استودیوی CG Sublimation در حال ساخت این انیمه است. تریلر تازه منتشر شده موسیقی اصلی انیمه را با عنوان The Loneliest نشان می‌دهد.

این پروژه‌ی بلندپروازانه، فیلمسازی کهنه‌کار به نام تاکاشی میکه (Takashi Miike) را در راس خود دارد که به خاطر فیلم‌های عجیب و غریب و فوق‌العاده خشن خود مانند سه‌گانه‌ی Audition ،Dead or Alive و Ichi the Killer شهرت دارد. البته او در صنعت انیمه نیز کاملا برجسته است و از آثار معروف او می‌توان به Terra Formars ،The Blade of the Immortal و JoJo’s Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable Chapter I اشاره کرد.

میکه در نقش کارگردان خواهد بود و شینیا سوگای (Shinya Sugai) را در کنار خود دارد. سوگای به خاطر انیمه‌های بسیار تحسین شده‌ای مانند Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time ،The Ancient Magus’ Bride ،Rage of Bahamut: Genesis و غیره شهرت دارد. آکیو اوتسوکا، شخصیت میاموتو موساشی را زنده خواهد کرد. همچنین ماکوتو فوروکاوا، سوبارو کیمورا، ریوهی کیمورا، کاتسویوکی کونیشی، دایکی یاماشیتا و… از دیگر صداپیشگان این انیمه هستند.

در نهایت داستان این انیمه‌ی پر از اکشن‌های جذاب، در دوران سامورایی‌ها در ژاپن می‌گذرد و موساشی را وارد دنیایی می‌کند که در آن شری عظیم، فقر در بسیاری از نقاط و عناصر ماوراء‌طبیعه وجود دارد. بنابراین این شروع یک ماجراجویی است که ظاهرا برای طرفداران قدیمی آشنا است، اما برای تازه‌واردان کاملا جدید خواهد بود.

انیمه‌ی اونیموشا در تاریخ ۲ نوامبر (۱۱ آبان) سال جاری از نت‌فلیکس پخش خواهد شد. در ادامه می‌توانید تریلر منتشر شده را مشاهده کنید.

دانلود mp4

منبع: Gematsu

نوشته انیمه‌ی اونیموشا آبان ماه از نت‌فلیکس پخش می‌شود؛ تریلر جدید آن را تماشا کنید اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala