خلاصه داستان Spider-Man: The Spider Within منتشر شد

در انیمیشن کوتاه Spider-Man: The Spider Within شاهد تقابل مایلز مورالز با بزرگترین دشمن وی خواهیم بود.

انیمیشن Spider-Man: Across the Spider-Verse (مرد عنکبوتی: در میان دنیای عنکبوتی) موفقیتی تمام عیار در ژانر ابرقهرمانی بود که از روایتی جذاب و حماسی حول محور ایده جهان‌های موازی بهره می‌برد که مخاطبینش را برای تماشای فیلم سوم با سکانسی شوکه‌کننده تنها گذاشت. با این حال تا آن زمان می‌توانید شاهد انیمیشن کوتاهی با عنوان The Spider Within: A Spider-Verse Story (عنکبوت درون: داستانی از اسپایدرورس) باشید.

در این انیمیشن کوتاه با بزرگترین دشمن مایلز مورالز آشنا می‌شویم. مایلز مورالز پس از کسب قدرت‌های عنکبوتی و سر و کله زدن با تهدیدات مختلف، با فشارهای عصبی بسیار زیادی مواجه می‌شود که او را دچار حمله‌های عصبی گاه و بی‌گاهی می‌کند. سعی و تلاش او برای برقراری تعادل بین مسئولیت‌های ابرقهرمانی و زندگی به عنوان یک نوجوان معمولی سبب می‌شود تا با مشکلات روحی و روانی گوناگونی مواجه شود که در این انیمیشن، چگونگی فارغ آمدن بر این مشکل را شاهد خواهیم بود.

فشارهای عصبی و مشکلات مرتبط با استرس و اضطراب امروزه بیشتر از هر زمان دیگری گریبان‌گیر نوجوانان و جوانان شده و سازندگان این انیمیشن قصد دارند تا از طریق روایتی ابرقهرمانی، راه‌حلی را در مقابل کسانی قرار دهند که از روبرو شدن با ترس و استرس خود سر باز می‌زنند.

انیمیشن The Spider Within: A Spider-Verse Story در جریان فستیوال انیمیشن که بین روزهای ۱۸ تا ۲۲ اکتبر (۲۶ تا ۳۰ مهر) برگزار می‌شود، به نمایش در خواهد آمد.

