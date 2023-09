جدول فروش هفتگی بریتانیا؛ Mortal Kombat 1 کار خود را با صدرنشینی آغاز کرد

این هفته شاهد ورود بازی‌های جدید زیادی به جدول فروش بازی‌های فیزیکی بریتانیا بودیم و از میان آن‌ها Mortal Kombat 1 صدر جدول را تصاحب کرد.

گزارش Gfk نشان می‌دهد که ساخته جدید NetherRealm Studios بیشترین فروش خود را روی پلی استیشن ۵ و سپس ایکس باکس سری ایکس/اس و نینتندو سوییچ داشته است. Lies of P، ساخته Round8 Studio، نیز کار خود را در رتبه سوم جدول و پشت سر Mortal Kombat 1 و Hogwarts Legacy آغاز کرد. سولز-لایک جدیدی که با الهام از پینوکیو ساخته شده قدم رو به جلوی بزرگی نسبت به بازی قبلی این استودیو یعنی Bless Unleashed است که یک MMO رایگان در سال ۲۰۲۰ بود.

پس از آن هم باندل HD دو Pikmin اول را داریم که در رتبه چهارم جدول قرار گرفته است. این مجموعه که اوایل امسال روی Nintendo eShop عرضه شده بود، این هفته به صورت فیزیکی در دسترس قرار گرفت. Payday 3 هم آخرین بازی جدید این هفته است که کار خود را در رتبه هفتم آغاز کرد. ساخته جدید Starbreeze Studios به طرز قابل توجه‌ای فروش بیشتری روی پلی استیشن ۵ نسبت به ایکس باکس سری ایکس/اس داشته است.

در جای دیگری از جدول Cyberpunk 2077 با رشد فروش ۱۶۳ درصدی از رتبه بیست و یکم به رتبه ششم صعود کرد. Gfk گزارش داده که این رشد فروش به خاطر تخفیف‌های بازی در نزدیکی عرضه بسته الحاقی Phantom Liberty بوده است. با توجه به ورود بازی‌های جدید و بازگشت بازی‌های قدیمی، The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom از زمان عرضه در ماه می برای اولین بار به رتبه نهم سقوط کرد.

در همین حال The Crew Motorfest پس از آغاز کار خود در رتبه دوم در هفته گذشته، با افت فروشی ۵۷ درصدی به رتبه یازدهم جدول سقوط کرد. Starfield نیز از جمع ۱۰ برتر خارج شد و با افت فروشی ۴۱ درصدی در رتبه نوزدهم قرار گرفت.

در ادامه می‌توانید جدول ۱۰ بازی فیزیکی پرفروش در بریتانیا در هفته منتهی به ۲۳ سپتامبر را مشاهده کنید:

رتبه عنوان ۱ Mortal Kombat 1 ۲ Hogwarts Legacy ۳ Lies of P ۴ Pikmin 1 + 2 ۵ Mario Kart 8 Deluxe ۶ Cyberpunk 2077 ۷ Payday 3 ۸ Grand Theft Auto V ۹ The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ۱۰ Minecraft (Nintendo Switch)