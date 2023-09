فیلم ترسناک و علمی تخیلی No One Will Save You با حداقل دیالوگ مبارزه برای بقای متفاوتی را به تصویر کشیده است.

سینمای امسال در ژانر وحشت میزبان حضور آثار متعددی با روایت‌های مختلف بوده است که اگر بخواهیم جانب حق را رعایت نماییم، یکی از پربارترین سال‌های این ژانر در طی یک دهه اخیر را شاهد بوده‌ایم که حتی از حیث کیفی نیز ارزشمند ظاهر شده و مخاطبین خود را به طریق مختلف به وحشت وا داشته است. با این حال در سیل فیلم‌های ترسناک امسال، استودیو فاکس قرن بیستم اثری را تدارک دیده که با حداقل دیالوگ ادا شده، می‌تواند یکی از متفاوت‌ترین روایات حول محور تقابل بشریت با فرازمینی‌ها را به ارمغان آورده باشد.

اثری که با تمرکز بر روی دختری تنها و مرموز که برخلاف کلیشه‌های رایج ژانر وحشت که با شخصیتی بی دست و پا و ترسو طرف هستیم، در اینجا یک تنه مقابل انواع و اقسام موجودات فرازمینی ایستادگی کرده و عملاً می‌توان حکم تنها در خانه با موجودات بیگانه را به No One Will Save You اختصاص داد که در معرفی فیلم این هفته به سراغ آن رفته‌ایم. فیلمی که شاید بتواند در مدت زمان محدود خود، نظر مثبت شما را جلب نماید.

منبع متن: gamefa