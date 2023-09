استودیوی فرام سافتور (From Software) در پست جدید خود از طریق پلتفرم X رسماً اعلام کرد که بازی Sekiro: Shadows Die Twice بیش از ۱۰ میلیون نسخه فروخته است. این استودیو در پست مذکور اعلام کرد: SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE بیش از ۱۰ میلیون نسخه در سرتاسر جهان فروخته است. از همگی بابت بازی کردن […]

فروش Sekiro: Shadows Die Twice به بیش از ۱۰ میلیون نسخه رسید محمد حسین کریمی ۴ مهر ۱۴۰۲ - 10:47

استودیوی فرام سافتور (From Software) در پست جدید خود از طریق پلتفرم X رسماً اعلام کرد که بازی Sekiro: Shadows Die Twice بیش از ۱۰ میلیون نسخه فروخته است. این استودیو در پست مذکور اعلام کرد: SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE بیش از ۱۰ میلیون نسخه در سرتاسر جهان فروخته است. از همگی بابت بازی کردن این عنوان متشکریم. Sekiro از نظر بسیاری از بازیکنان چالش‌برانگیزترین بازی ساخته شده از سوی فرام سافتور است، در حالی که این استودیو را به ساخت عناوین سخت می‌شناسیم. این فروش برای چنین اثری بسیار جالب توجه و فوق‌العاده است. Sekiro: Shadows Die Twice در سال ۲۰۱۹ برای PS4 ،Xbox One و PC عرضه شد و جایزۀ بهترین بازی سال را از آن خود کند. نظر شما در این باره چیست؟

PC ، PlayStation 4 ، Xbox One X/S ، اخبار بازی ، انتخاب سردبیر ، بازی ویدیویی

Activision, From Software, Sekiro: Shadows Die Twice

منبع متن: gamefa