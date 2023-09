آیا مراحل موشن کپچر The Last of Us Part 3 آغاز شده است؟

در حالی که منتظر بازی چندنفره و سرویس محور The Last of Us و فصل دوم سریال تلویزیونی آن هستیم، ممکن است مراحل موشن کپچر بازی سوم نیز در حال انجام باشد.

ما می‌دانیم که استودیوی ناتی داگ (Naughty Dog) حداقل روی یک بازی تک‌نفرۀ داستان‌محور کار می‌کند و همچنین نیل دراکمن (Neil Druckmann)، خالق The Last of Us، هدایت عنوانی جدید را در دست دارد. با توجه به موفقیت سریال اقتباسی، احتمال آن که Part 3 ساخته نشود بسیار کم است. اشارۀ جدید بازیگر نقش دینا، شنون وودوارد (Shannon Woodward)، باعث شده تا طرفداران گمانه‌زنی را آغاز کنند.

منبع متن: gamefa