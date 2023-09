به تازگی ویدیویی از فیلم Killers of the Flower Moon منتشر شده که صحبت‌های مارتین اسکورسیزی و لئوناردو دی کاپریو را درباره این فیلم نشان می‌دهد. فیلم قاتلین ماه گل (Killers of the Flower Moon) جدیدترین اثر مارتین اسکورسیزی به شمار می‌رود که از جمله فیلم‌های مورد انتظار سال ۲۰۲۳ میلادی به شمار می‌رود و […]

ویدیویی تازه از فیلم Killers of the Flower Moon علی محمدپناه ۴ مهر ۱۴۰۲ - 16:00