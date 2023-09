به تازگی تریلری برای مستند سریالی The Enfield Poltergeist منتشر شده که داستانی واقعی و منبع الهام داستان فیلم احضار ۲ را نشان می‌دهد. مستند سریالی روح انفیلد (The Enfield Poltergeist) محصولی از سرویس آنلاین اپل تی‌وی پلاس است که به پرونده بسیار شناخته شده از فعالیت‌های فراطبیعی می‌پردازد، فعالیت‌هایی که در یک خانه در […]

تریلر مستند سریالی The Enfield Poltergeist | داستانی واقعی که منبع فیلم احضار ۲ بود علی محمدپناه ۵ مهر ۱۴۰۲ - 11:00

به تازگی تریلری برای مستند سریالی The Enfield Poltergeist منتشر شده که داستانی واقعی و منبع الهام داستان فیلم احضار ۲ را نشان می‌دهد. مستند سریالی روح انفیلد (The Enfield Poltergeist) محصولی از سرویس آنلاین اپل تی‌وی پلاس است که به پرونده بسیار شناخته شده از فعالیت‌های فراطبیعی می‌پردازد، فعالیت‌هایی که در یک خانه در بریمزداون، انفیلد در شهر لندن در اوت سال ۱۹۷۷ میلادی رخ داده است. سرویس آنلاین اپل تی‌وی پلاس به تازگی تریلری را برای این مستند سریالی منتشر کرده که بسیار دلهره‌آور و جذاب به نظر می‌رسد و در ادامه می‌توانید آن را مشاهده یا دانلود کنید. فیلم مشهور و برجسته احضار ۲ (The Conjuring 2) برای داستان خودش از این رویدادها الهام گرفته است و همین نیز این مستند سریالی را بسیار جذاب‌تر می‌کند. تماشای تریلر این تریلر منتشر شده برای مستند سریالی «روح انفلید» به داستان دو خواهر به نام جنت هاجسون و مارگارت هاجسون می‌پردازد که در آن زمان ساکن این خانه روح زده بودند. در این مستند از صداهای ضبط شده واقعی استفاده شده که توسط محقق مسائل فراطبیعی موریس گروس ضبط شدند. او با افراد آسیب دیده مصاحبه کرده و صداهای ضبط شده آن‌ها را نیز آرشیو کرده است. در راستای بازسازی رویدادهای واقعی رخ داده در این خانه نیز سازندگان این مستند یک کپی بسیار دقیق از آن خانه را ساختند. پس در این مستند سریالی، صداها واقعی هستند و بازیگران نیز رویدادهای رخ داده را به اجرا در می‌آورند. حتی افراد واقعی که این رخدادها برای آن‌ها اتفاق افتاده است نیز در مصاحبه‌هایی جدید و امروزی در این مستند حضور دارند. مستند سریالی «روح انفیلد» قرار است در تاریخ ۲۷ اکتبر سال ۲۰۲۳ میلادی (جمعه ۵ آبان ۱۴۰۲) روی سرویس آنلاین اپل تی‌وی پلاس عرضه شود. منبع: کولایدر

تریلر فیلم ، تریلر، ویدیو و موسیقی

The Conjuring, The Conjuring 2, The Enfield Poltergeist

منبع متن: gamefa