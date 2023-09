اطلاعات جدیدی از نسحه بعدی Far Cry منتشر شده است؛ از دزدیده شدن خانواده تا مکانیزم جدید بازجویی. وبسایت Insider Gaming جزئیات جدیدی در مورد بازی بعدی Far Cry از شرکت یوبیسافت (Ubisoft) به دست آورده است. این بازی که ما آن را Far Cry 7 می‌نامیم و به صورت داخلی با نام Project Blackbird […]

شایعه: جزئیات داستانی Far Cry 7 فاش شد رامتین فخرزاده ۵ مهر ۱۴۰۲ - 18:00