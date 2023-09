آخر هفته چه فیلم و سریالی ببینیم؟ از Gran Turismo تا The Continental

این آخر هفته قرار است به معرفی فیلم مهیج Gran Turismo و همچنین سریال مورد انتظار The Continental بپردازیم.

در حال حاضر ساخت اقتباس از بازی‎‌های ویدئویی بسیار رونق پیدا کرده و بسیاری از استودیوها و سرویس‌های آنلاین به دنبال آن هستند تا از این روند روبه‌رشد در دنیای سینما بهره ببرند و فرنچایزهای محبوب و سودآوری را برای خودشان خلق کنند. یکی از جدیدترین اقتباس‌های ساخته شده بر اساس بازی‌های ویدئویی، فیلم گرن توریسمو (Gran Turismo) است؛ این بازی‌های ویدئویی داستان منسجم و مشخصی ندارند و همین نیز سبب شده تا سازندگان برای داستان این اثر سینمایی نیز روایت واقعی زندگی جان ماردنبرو را بازگو کنند.

در ادامه این مطلب از سری مطالب «آخر هفته چه فیلم و سریالی ببینیم» نیز به سراغ معرفی فیلمی ترسناک به نام فیلم هیچ کس تو را نجات نخواهد داد (No One Will Save You) می‌رویم. در ادامه نیز فیلم کوتاهی از وس اندرسون به نام فیلم داستان شگفت‌انگیز هنری شوگر (The Wonderful Story of Henry Sugar) را معرفی خواهیم کرد و سپس به بررسی سریال کانتیننتال (The Continental)، پیش‌درآمد مجموعه فیلم‌های «جان ویک» می‌پردازیم. همراه با ما باشید.

فیلم گرن توریسمو (Gran Turismo)

انتخاب سردبیر ، فیلم و سریال ، مقالات سینما

Gran Turismo, No One Will Save You, The Continental, معرفی سریال, معرفی فیلم

منبع متن: gamefa