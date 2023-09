مدیر عامل شرکت باندای نامکو (Bandai Namco) اعلام کرده است که بسته‌الحاقی Elden Ring با نام The Shadow of the Erdtree به‌زودی منتشر خواهد شد.

مدیر عامل شرکت باندای نامکو با انتشار گزارشی، بلاخره سکوت خبری بسته‌الحاقی بازی Elden Ring را شکست. این پروژه برای مدت زمانی طولانی در سایه‌ها مخفی بوده و سازندگان توانسته‌اند آن را برای هواداران یک معما نگه دارند اما به تازگی مدیر عامل باندای نامکو خبر داده است که این بسته‌ الحاقی با نام The Shadow of the Erdtree به‌زودی در دسترس هواداران قرار خواهد گرفت.

Elden Ring برای تمام علاقه‌مندان به بازی‌‌های ویدئویی یک غافلگیری بزرگ بود؛ چرا که نه تنها تمام انتظارات ما را از یک اثر سبک نقش‌آفرینی برآورده کرد، بلکه استاندارد‌های جدیدی را برای صنعت بازی‌سازی نیز تعیین کرد. به دنباله این موفقیت تنها چیزی که می‌توانست مانع توسعه‌دهندگان شود تا همین الان یک بسته الحاقی برای این بازی منتشر کنند، زمان بود؛ اما بلاخره بعد از شایعات و حدس و گمان‌های بسیار در رابطه با زمان انتشار این DLC، مدیر عامل شرکت باندای نامکو اطمینان خاطر داده است که نیازی نیست خیلی منتظر آن بمانیم.

از وقتی که توسعه‌‌دهندگان Elden Ring بسته‌ الحاقی این بازی را معرفی کرده‌اند، سر و صدای آن لحظه‌ای فضای مجازی را در آرامش نگذاشته است. درحالی که شایعات به ما ایده‌هایی راجع‌ به بازه زمانی انتشار این بسته‌ الحاقی می‌دادند، آرنو مولر (Arnaud Muller)، مدیر عامل شعبه اروپای شرکت باندای نامکو، بالاخره برنامه‌های توسعه‌دهندگان در رابطه با این DLC را با ما به اشتراک گذاشته است.

مولر شروع به جواب دادن به سوالات در رابطه با این بسته‌الحاقی مورد انتظار کرده و گفته است که به احتمال زیاد این DLC در آینده‌ای نزدیک در دسترس هواداران قرار خواهد گرفت. از طرفی شایعات هم به این موضوع اشاره می‌کنند که این بسته الحاقی در ماه فوریه سال ۲۰۲۴ منتشر خواهد شد که خیلی هم دور از انتظار نیست زیرا که این تاریخ همزمان با سالگرد انتشار بازی اصلی است.

با تحلیل و بررسی پوستر The Shadow of the Erdtree، طرفدارن احتمال می‌دهند که این بسته‌الحاقی شامل سلاح‌های نو، زره، شخصیت‌های جدید، ماموریت‌های فرعی، مکان های تازه، مواد قابل مصرف، غول و دشمنان و احتمالا جادو‌های جدید شود و علاوه بر این‌ها، در این پوستر همچنین می‌توان شخصیتی را مشاهده کرد که بر اسبی نشسته است که ما در بازی اصلی بر آن سواری می‌کنیم. با توجه به شباهت مدل موی این فرد، هواداران احتمال می‌دهند که این شخصیت میکوئلا (Miquella) یا ملکه ماریکا (Marika) باشد.

بازی Elden Ring هم‌اکنون روی پلتفرم‌های پلی استیشن ۴، پلی استیشن ۵، ایکس باکس وان، ایکس باکس سری ایکس/اس و رایانه‌های شخصی قابل بازی است.

منبع: EssentiallySports