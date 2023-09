مدیر استودیوهای DC در طی توییتی از یکی از منابع الهام فیلم مورد انتظار Superman: Legacy پرده برداشت.

جیمز گان در X (توییتر) خود با اشاره به دریافت یک نسخه از کمیک ماندگار Superman for All Seasons (سوپرمن برای تمام فصول) نوشت:

به تازگی نسخه‌ی نهایی Superman for all seasons را دریافت کردم؛ این یکی از داستان‌های مورد علاقه من از سوپرمن و یک الهام بزرگ بر فیلم Superman: Legacy است. این کمیک یک ترکیب عجیب و کامل است. نقاشی‌های تیم سیلز فقید و رنگ‌های یان هنسن هیچ‌گاه به این زیبایی نبوده‌اند. کاری که جف لوب در نگارش داستان و روایت آن انجام داده است، بی‌نظیر است.

کمیک Superman for all seasons در طی فصول مختلف سال روایت می‌شود و وقایع آن به طور موازی با کمیک The Man of Steel (مردی از جنس فولاد) روایت می‌شود؛ با این حال داستان این کمیک طوری تنظیم شده که بدون مطالعه‌ی کمیک The Man of Steel خواننده بتواند به طور مستقل از داستان این اثر لذت ببرد.

پیش‌تر نیز جیمز گان عنوان کرده بود که هنرنمایی کریستوفر ریوز فقید در نقش سوپرمن برای وی بسیار الهام‌بخش بوده است. او در اینباره گفته بود:

شما چطور باید شخصیتی را که پرواز می‌کند باورپذیر کنید؟ کاری که ما انجام می‌دهیم متفاوت است؛ اما من قطعاً از کار ریچارد دانر و کریستوفر ریو الهام گرفته‌ام. مارگو کیدر نیز در این فیلم فوق‌العاده است؛ او به نوعی قلب فیلم Superman است.

همچنین پیش‌تر جیمز گان به طرفداران اطمینان داده بود که لحن روایت فیلم Superman: Legacy بسیار متفاوت‌تر از آثاری همانند سری Guardians of Galaxy (نگهبانان کهکشان) خواهد بود.

فیلم Superman: Legacy به کارگردانی جیمز گان و با بازی دیوید کورنسوت در نقش سوپرمن در حال توسعه است. فیلم Superman: Legacy در ۱۱ ژوئیه‌ی ۲۰۲۵ به روی پرده‌ی نقره‌ای خواهد رفت.

