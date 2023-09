آن‌ها همیشه عالی نبودند، اما قطعاً دوران طلایی بازی های ویدیویی اقتباس شده از فرانچایزهای سینما، چیزهای بیشتری نسبت به ای.تی (E.T) برای ارائه داشت.

این روزها، به نظر می‌رسد که هر استودیوی بزرگ بازی‌سازی می‌خواهد ویژگی‌های خود را با صفحه‌نمایش‌های بزرگ و کوچک تطبیق دهد. مسلماً این حوزه بعد از موفقیت پروژه‌هایی مانند سریال The Last of Us و فیلم سینماییِ The Super Mario Movie، پرقدرت‌تر به رشد خود ادامه خواهد داد. با این وجود، دوره‌ای نیز در دنیای سرگرمی وجود داشت که به جای استودیوهای بازی‌سازی، شرکت‌های فیلم‌سازی بیشتر به دنبال ساخت بازی‌های ویدیویی برای اقتباس آثار خود بودند. روزگاری که حالا به مانند خاطره‌ای دور به نظر می‌رسد.

اگرچه برندهای بزرگی مانند مارول، جنگ ستارگان، دی‌سی، سرزمین میانه و دنیای جادوگری، بخش‌های مهمی از صنعت گیمینگ را تشکیل می‌دهند، اما مدت‌ها است که اقتباسی مستقیم از یک فیلم مانند گذشته اتفاق نمی‌افتد. این‌گونه اقتباس‌ها، فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه کردند، ولی شاید ما قدر آن بازی‌ها را ندانستیم.

اقتباس‌های یاد شده با تمام نواقص خود، مواردی را ارائه می‌دادند که به مرور زمان می‌توانستیم بیشتر و بیشتر از آن‌ها استفاده کنیم. شاید حتی زمان آن رسیده باشد که به روند گذشته بازگردیم یا لااقل عصر طلایی و عجیبی را ارج نهیم که هرگز آن عشقی که سزاوارش بود را به دست نیاورد.

ظهور بازی‌های ویدیویی اقتباس شده از آثار سینما

