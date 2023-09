آغاز به کار دست اندرکاران The Last of Us برای تولید فصل دوم

با به پایان رسیدن اعتصابات جنجالی و پر سر و صدای هالیوود، پروسه تولید فصل دوم The Last of Us به جریان خواهد افتاد.

اعتصابات نویسندگان و بازیگران هالیوود سبب شد تا طی چند ماه گذشته تولید پروژه‌های سینمایی و تلویزیونی متعددی توقیف شده و حتی برخی از سریال‌های تلویزیونی نیز به همین بابت برای همیشه لغو شدند. اعتصاباتی که عملاً هالیوود را به زانو درآورده بود و کمپانی‌های ثروتمندی نظیر برادران وارنر، نتفلیکس، دیزنی، یونیورسال و … را با مشکلات مالی متعددی مواجه کرد تا در نهایت به خواسته نویسندگان تن داده و با قراردادی عادلانه، نظر مثبت آن‌ها را جلب نمایند. البته که اعتصابات بازیگران همچنان ادامه داشته و به نظر می‌رسد که تکلیف آن‌ها نیز به زودی مشخص شود.

حال با به پایان رسیدن این اعتصابات می‌توانیم شاهد از سر گرفتن پروسه تولید پروژه‌های سینمایی و تلویزیونی باشیم؛ زیرا نویسندگان دیگر مانعی برای حضور بر سر پروژه‌ها نداشته و می‌توانند با خیالی آسوده به نگارش و تکمیل فیلم‌نامه‌ها بپردازند. مسئله‌ای که سبب خواهد شد تا پروسه تولید فصل دوم سریال پسا-آخرالزمانی و درام The Last of Us (آخرین بازمانده از ما) تسریع گردد؛ زیرا کریگ مازن به عنوان خالق این مجموعه تلویزیونی، صحبت‌های امیدوار کننده‌ای را بر زبان آورده است.

کریگ مازن اعلام کرده که اگرچه اعتصابات بازیگران همچنان ادامه دارد اما او و تیمش می‌توانند کار بر روی تولید فصل دوم The Last of Us را آغاز نموده و با جدیت بیشتری این روند را ادامه دهند. البته که روند این اعتصابات باعث خواهد شد تا برنامه ریزی آن‌ها با تاخیر مواجه گردد.

نکته حائز اهمیت در این است که کریگ مازن و نیل دراکمن به عنوان مغز متفکر این اقتباس تلویزیونی پیش از آغاز این اعتصابات، نمای کلی از فصل دوم سریال را ترسیم کرده و حتی فیلم‌نامه قسمت نخست را نیز حاضر کرده بودند. این مسئله سبب خواهد شد تا تیم پشت صحنه با برنامه جامع و بهتری به تولید فصل دوم بپردازد، حتی اگر که اعتصابات منجر به تاخیری ناخواسته در جریان روند تولید شده باشد.

هنوز هیچ تاریخ پخشی برای فصل دوم سریال The Last of Us از سوی شبکه HBO اعلام نشده است.

منبع: CBR