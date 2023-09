عنوان نقش‌آفرینی و سولز-لایک استودیوی هکس‌ورکز (Hexworks)، یعنی Lords of the Fallen، در تاریخ ۱۳ اکتبر (۲۱ مهر) برای Xbox Series X/S ،PS5 و PC عرضه می‌شود. شرکت‌های سی‌آی گیمز (CI Games) و هکس‌ورکز تریلر جدیدی را از Lords of the Fallen منتشر کرده‌اند که هر جنبه‌ای از این دنباله را قبل از عرضه آن […]

تریلر جدید Lords of the Fallen حالت Co-op، کلاس‌های بازی و موارد دیگر را به نمایش می‌گذارد علیرضا محمدی ۷ مهر ۱۴۰۲ - 01:42