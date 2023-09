مایکل گمبون در سال ۸۲ سالگی درگذشت اما این ستاره فرنچایز هری پاتر به‌خاطر ایفای نقش آلبوس دامبلدور همیشه ماندگار خواهد بود.

مایکل گمبون بازیگری اهل ایرلند بود که به‌تازگی در سن ۸۲ سالگی از دنیا رفت و همیشه نیز برای ایفای نقش آلبوس دامبلدور در مجموعه فیلم‌های هری پاتر (Harry Potter) در یادها خواهد ماند. اولین نقش‌آفرینی گمبون در نقش دامبلدور در فیلم هری پاتر و زندانی آزکابان (Harry Potter and the Prisoner of Azkaban) محصول سال ۲۰۰۴ میلادی بوده که جا پای بازیگر اصلی دامبلدور یعنی ریچارد هریس گذاشته بود.

ریچارد هریس نقش دامبلدور را در فیلم هری پاتر و سنگ جادو (Harry Potter and the Sorcerer’s Stone) و فیلم هری پاتر و تالار اسرار (Harry Potter and the Chamber of Secrets) بازی کرده بود اما در سال ۲۰۰۲ میلادی از دنیا رفت. با وجود اینکه مایکل گمبون باید جای پای بازیگر بسیار بزرگ و توانمندی می‌گذاشت اما توانست به‌سرعت نقش دامبلدور را مال خودش کند. گذار از ریچارد هریس به مایکل گمبون در نقش دامبلدور در فیلم سوم هری پاتر به‌خوبی انجام شده بود و گمبون توانست برخی از جذاب‌ترین نقش‌آفرینی‌های خودش در این مجموعه را ارائه کند.

این بازیگر توانست تمام ظرافت‌های شخصیت آلبوس دامبلدور را به تصویر بکشد و با متانت و جذابیت خاصی شخصیت دامبلدور را زنده کند. مایکل گمبون توانست در تمام صحنه‌هایی که در فیلم‌های «هری پاتر» حضور دارد، بدرخشد اما برخی از صحنه‌ها درخشان‌تر از بقیه هستند و به‌خوبی نشان دادند که چرا این کاراکتر تا این اندازه محبوب است و چرا مایکل گمبون انتخابی عالی برای ایفای این نقش بوده است. در ادامه همراه با ما باشید تا به معرفی بهترین صحنه‌های شخصیت آلبوس دامبلدور با بازی مایکل گمبون در فرنچایز «هری پاتر» بپردازیم.

متن حاوی اسپویل فیلم‌های هری پاتر است!

۱۰. راهنمایی مفید دامبلدور به هری و هرماینی

