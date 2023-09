گفته می‌شود بازسازی Star Wars: Knights of the Old Republic با مشکلات توسعه مواجه شده و استودیوی سابر اینتراکتیو (Saber Interactive) سال گذشته این پروژه را از Aspyr Media تحویل گرفته است. Star Wars: Knights of the Old Republic Remake به نظر یکی از انحصاری‌های بزرگ‌ PS5 بود که در سال ۲۰۲۱ معرفی شد. با […]

پلی استیشن توییت مربوط به رونمایی از بازی Star Wars: Knights of the Old Republic Remake را حذف کرد علیرضا محمدی ۷ مهر ۱۴۰۲ - 13:52