با پایان یافتن پروسه فیلم‌برداری فصل دوم سریال حماسی House of the Dragon یک قدم به پخش آن از سوی HBO نزدیک شده‌ایم.

در حالی که بسیاری از پروژه‌های سینمایی و تلویزیونی هالیوود به سبب اعتصابات بازیگران و نویسندگان مجبور بودند تا پروسه تولید خود را متوقف کرده و به آینده موکول نمایند اما فیلم‌برداری فصل دوم سریال حماسی و فانتزی House of the Dragon (خاندان اژدها) به سبب برخورداری از معافیت، در کمال آرامش پیش رفت و حال طبق گزارش منتشر شده از سوی خبرگزاری ورایتی، این پروسه پس از چندین ماه به پایان رسیده تا برای پخش در فصل تابستان سال ۲۰۲۴ میلادی آماده گردد.

فصل نخست این سریال با اقتباس از داستان جنگ داخلی خاندان تارگرین در سال ۲۰۲۲ از سوی شبکه HBO پخش شد و نه تنها رکوردهای جالب توجهی را به ثبت رساند، بلکه پس از پایان فاجعه‌بار سریال بازی تاج و تخت، به نوعی آشتی طرفداران را با سرزمین وستروس در مدیوم تلویزیون نیز رقم زد. با این حال کاهش تعداد قسمت‌های فصل دوم با انتقاداتی مواجه شد که واکنش یکی از کارگردانانش را به همراه داشته است.

کلر کیلنر کارگردانی ۳ قسمت از فصل نخست را بر عهده داشت و در تولید فصل دوم نیز تاثیر به سزایی داشته است. او در واکنش به کاهش تعداد قسمت‌ها از ۱۰ به ۸ اعلام کرد که:

ما کیفیت را به کمیت ترجیح داده و با ۸ قسمت فوق‌العاده و تماشایی طرف هستیم که میزبان به وقوع پیوستن اتفاقات بزرگی خواهند بود. تصمیم شورانرهای سریال بر این بود که یک ساعت از زمان کلی فصل دوم را کاهش دهیم تا بتوانیم افتتاحیه و اختتامیه ارزشمندی را برای شما به ارمغان بیاوریم.

فصل دوم سریال House Of the Dragon با قسمتی تحت عنوان “A Son for a Son” آغاز خواهد شد که نمایانگر انتقام خونین دیمون تارگرین از عاملان قتل فرزند همسرش می‌باشد. انتقامی که آتش رقص اژدهایان را شعله‌ور خواهد کرد.

منبع: CBR