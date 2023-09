عنوان جدیدی از سری The Elder Scrolls به اسم The Elder Scrolls: Castles، برای پلتفرم موبایل به‌طور مخفیانه به صورت دسترسی زودهنگام منتشر شد. ساعاتی پیش، طرفداران بازی‌های موبایل عنوان جدیدی از فرنچایز The Elder Scrolls را به اسم The Elder Scrolls: Castles پیدا کردند. این بازی توسط استودیو بتسدا سافت‌ورک (Bethesda Softwork LLC) درحال […]

بازی جدیدی از سری The Elder Scrolls به صورت مخفیانه منتشر شد امیرحسین نصرتی ۷ مهر ۱۴۰۲ - 17:45