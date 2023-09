سونی: تریلر Star Wars: Knights of the Old Republic Remake به دلیل مشکلات مجوز موسیقی حذف شد

این شرکت پس از حذف توییت Star Wars: Knights of the Old Republic Remake گفت: «به‌ عنوان بخشی از کسب‌وکار عادی، ما دارایی‌های دارای موسیقی را پس از انقضای مجوزشان از فهرست خود حذف می‌کنیم».

با توجه به مشکلات توسعه‌ای که این بازی در پشت صحنه با آن‌ها مواجه است، در مورد آینده Star Wars: Knights of the Old Republic Remake علامت سوال‌های زیادی وجود داشته و اخیراً پس از اقدامی غافلگیرکننده، این علامت سوال‌ها تشدید شدند. تریلر و توییت رونمایی از بازی مورد بحث در کانال‌های رسمی یوتیوب و توییتر پلی استیشن، هر دو حذف شدند.

همانطور که ممکن است تصور کنید، این اقدام باعث شد برخی گمان کنند که بازی در خطر لغو است (مخصوصاً با توجه به مشکلات مالی مهمی که اخیراً گروه Embracer با آن مواجه شده است)، اگرچه سونی می‌گوید حذف تریلر معرفی طبق یک تصمیم معمول کاری است.

سخنگوی سونی در بیانیه‌ای به Kotaku گفت که این تریلر به دلیل مشکلات مربوط به مجوز موسیقی آن از فهرست حذف شده:

به‌ عنوان بخشی از کسب‌وکار عادی، ما دارایی‌های دارای موسیقی را پس از انقضای مجوزشان از فهرست خود حذف می‌کنیم.

عجیب به نظر می‌رسد، تنها موسیقی موجود در تریلر، موسیقی رسمی جنگ ستارگان متعلق به شرکت دیزنی است و این موضوع باعث می‌شود افراد متعجب شوند که چه مشکلاتی در صدور مجوز موسیقی روی بازی دارای لایسنس دیزنی تأثیر گذاشته است.

در ژوئیه سال گذشته، گزارش شد که توسعه Star Wars: Knights of the Old Republic Remake به حالت تعلیق درآمده و ظاهراً توسعه‌دهنده آن، یعنی استودیوی Aspyr Media، از پروژه حذف شده است. چند ماه بعد، فهمیدیم که پروژه به استودیوی Saber Interactive منتقل شده.

